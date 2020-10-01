СберЛизинг и Ситимобил запустили совместную льготную программу лизинга для таксопарков

СберЛизинг предложит для партнеров Ситимобил специальные условия приобретения автомобилей в лизинг. В рамках программы партнеры Ситимобил смогут пополнить и обновить свои таксопарки для работы с агрегатором по упрощенной схеме. Проект будет реализован в рамках единой экосистемы Сбера — это позволит предложить таксопаркам продукт с ценовыми и сервисными преимуществами, сообщают в пресс-службе компании.

Воспользоваться программой смогут перевозчики с опытом работы в такси от трех месяцев. Приобрести новые автомобили для работы с сервисом Ситимобил можно будет на льготных условиях с нулевым авансом. Максимальный объем финансирования составит 50 млн рублей, а срок договора лизинга рассчитан на период до трех лет.

Если таксопарк приобретает в лизинг более 10 автомобилей, то он сможет заключить договор без КАСКО или оформить только опцию защиты от тотальной гибели и угона автомобиля, тем самым оптимизировав расходы. Решение по заявке партнер получит в течение одного рабочего дня, а все документы можно будет подписать в электронном виде, как и по остальной линейке продуктов СберЛизинга.

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»:

«Для нас очень важна синергия и развитие партнерских отношений с другими компаниями экосистемы. Совместные проекты дают возможность клиентам получить дополнительные выгоды и комплиментарные сервисы. Уверен, что данное предложение будет интересно и востребовано – с каждым днем количество запросов по продукту увеличивается, а первые автомобили уже выданы клиентам».

Виталий Бедарев, исполнительный директор Ситимобил:

«Мы стремимся предлагать нашим партнерам как можно больше возможностей и программ, которые позволят расширять и приумножать их бизнес. Сотрудничество в рамках экосистемы Сбера позволяет быстро находить интересные решения на стыке наших продуктов и драйвит развитие отрасли».