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Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплат сотрудников до конца года

Сервис Работа.ру  выяснил, что 22% опрошенных представителей бизнеса планируют до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, 78% — не планируют. 

 

При этом выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%). 43% российских работодателей от премий в этом году отказались. 

«Финансовая мотивация — один из способов удержать хороших и профессиональных сотрудников. Хочу отметить, что по  итогам нашего исследования, 31% респондентов отметили фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты как решающий при увольнении», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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