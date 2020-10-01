Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплат сотрудников до конца года

Сервис Работа.ру выяснил, что 22% опрошенных представителей бизнеса планируют до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, 78% — не планируют.

При этом выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%). 43% российских работодателей от премий в этом году отказались.

«Финансовая мотивация — один из способов удержать хороших и профессиональных сотрудников. Хочу отметить, что по итогам нашего исследования, 31% респондентов отметили фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты как решающий при увольнении», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий.