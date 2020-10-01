Облкоммунэнерго установит на своих сетях системы птицезащиты

Требование об установке систем поступило из прокуратуры Ольхонского района, сообщают в пресс-службе ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Для консультации областное электросетевое предприятие пригласило известного в Прибайкалье орнитолога Игоря Фефелова.

Совместно с ученым специалисты «Облкоммунэнерго» объехали расположенные вокруг Байкала сетевые объекты, с учетом мест гнездования и миграции птиц. Были отобраны 72 опоры линий 10 кВ в зоне обслуживания Еланцинского, Баяндаевского и Качугского подразделений предприятия.

Областное предприятие закупило и начало установку полимерных защитных устройств нового поколения, не травмирующих птиц и защищающих их от поражения током. На данный момент защитными устройствами оборудовано более половины отобранных опор. Полностью работы планируется завершить до конца октября.

О предприятии. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» сетевая организация, обеспечивающая эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории Иркутской области. 10 филиалов предприятия обслуживают 9500 км линий электропередачи, более 3000 трансформаторных подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 3000 млн. кВт-ч в год.