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Облкоммунэнерго установит на своих сетях системы птицезащиты

Требование об установке систем поступило из прокуратуры Ольхонского района, сообщают в пресс-службе ОГУЭП «Облкоммунэнерго».  

Для консультации областное электросетевое предприятие пригласило известного в Прибайкалье орнитолога Игоря Фефелова.  

Совместно с ученым специалисты «Облкоммунэнерго» объехали расположенные вокруг Байкала сетевые объекты, с учетом мест гнездования и миграции птиц. Были отобраны 72 опоры линий 10 кВ в зоне обслуживания Еланцинского, Баяндаевского и Качугского подразделений предприятия.

Областное предприятие закупило и начало установку полимерных защитных устройств нового поколения, не травмирующих птиц и защищающих их от поражения током. На данный момент защитными устройствами оборудовано более половины отобранных опор. Полностью работы планируется завершить до конца октября.     

О предприятии. ОГУЭП «Облкоммунэнерго»  сетевая  организация, обеспечивающая  эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории  Иркутской области.  10 филиалов  предприятия обслуживают   9500 км линий электропередачи, более 3000 трансформаторных  подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 3000  млн. кВт-ч в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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