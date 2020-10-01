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Проезд по улице Звездинской в Иркутске ограничен

До 12 октября частично ограничен проезд на перекрестке улиц Звездинской и Профсоюзной. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водопровода, сообщают в мэрии Иркутска.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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