В России выявлено почти 9 тыс. заразившихся коронавирусом

Четвертый день подряд в России регистрируют более 8 тыс. заразившихся коронавирусом. Количество новых случаев растет с середине сентября. На 1 октября в России выявлено 8945 новых случаев заражения, накануне был выявлен 8481 заболевший. Общее число заразившихся достигло 1 185 231.

В Иркутской области эпидемиологическая ситуация также начала обостряться. В регионе резко увеличилось число заболеваний коронавирусом. Если еще недавно фиксировалось не более 70-80 заболевших за сутки, сегодня этот показатель перешагнул за сотню. Кроме того, количество вновь заболевших превышает количество выздоровевших, что является признаком новой волны заболевания. По данным оперативного штаба, на 1 октября в Иркутской области подтверждено 108 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 19 276. За последние сутки выздоровело 79 человек, за весь период эпидемии –17 220.