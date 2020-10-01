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В России выявлено почти 9 тыс. заразившихся коронавирусом

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Четвертый день подряд в России регистрируют более 8 тыс. заразившихся коронавирусом. Количество новых случаев растет с середине сентября. На 1 октября в России выявлено 8945 новых случаев заражения, накануне был выявлен 8481 заболевший. Общее число заразившихся достигло 1 185 231.

В Иркутской области эпидемиологическая ситуация также начала обостряться. В регионе резко увеличилось число заболеваний коронавирусом. Если еще недавно фиксировалось не более 70-80 заболевших за сутки, сегодня этот показатель перешагнул за сотню. Кроме того, количество вновь заболевших превышает количество выздоровевших, что является признаком новой волны заболевания. По данным оперативного штаба, на 1 октября в Иркутской области подтверждено 108 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 19 276. За последние сутки выздоровело 79 человек, за весь период эпидемии –17 220.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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