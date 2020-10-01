ДомКлик запустил первый в России бесплатный сервис для съёмки панорамы недвижимости с обзором 360°

Сервис «Панорамы 360°» позволяет самостоятельно создать интерактивную фотографию квартиры и загрузить в объявления о продаже и аренде на портале DomClick.ru.

Теперь пользователи сайта и мобильного приложения ДомКлик смогут детально рассмотреть интерьер квартиры в формате 360 градусов и понять объём помещения.

Павел Зыков, CIO «ДомКлик»:

«Чтобы покупателям недвижимости было проще определиться с выбором недвижимости для покупки и ожидания пользователей чаще совпадали с реальностью, мы запустили сервис "Панорамы 360°". Продавцы недвижимости смогут бесплатно создать и загрузить панорамное фото на ДомКлик, тем самым дать покупателям возможность ощущения пространства».

Создание панорамной фотографии для объявления занимает не больше минуты. Подробности о съёмке панорамы — по ссылке:https://f.domclick.ru/KYOX6b.

Пока добавлять панорамы в объявления могут пользователи мобильного приложения ДомКлик с операционной системой iOS. В ближайшее время функционал появится и в мобильном приложении для Android.

Просматривать объявления с панорамными фото можно с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера.