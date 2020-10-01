В Слюдянском районе добровольцы высадили кедры и сосны

Саженцы приобрели в питомнике и выкопали из-под линии электропередачи (ЛЭП), где они идут под рубку, сообщают в пресс-службе благотворительного фонда «Подари жизнь».

Деревья посадили на 6 га в Слюдянском районе участники VI ежегодного добровольческого лесовосстановительного лагеря, который провёл благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь». На около 60 человек высадили более 11 тыс. деревьев на территории, где 10 лет назад горел лес.

Добровольческий лесовосстановительный лагерь в 2020 году прошёл в поддержку всероссийской акции «Сохраним лес 2020». В нём участвовали студенты и преподаватели ИрГУПСа и Иркутского гидрометеорологического техникума, представители общественных организаций «Большая Байкальская тропа» и «Мой Байкал», городского сообщества Ecoirk.

Лагерь организовал благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» при поддержке министерства лесного комплекса Иркутской области, сотрудников местного лесничества, транспортной компании ООО «СКА», сети супермаркетов «Слата», компании «РТ-НЭО ИРКУТСК», а также благодаря гражданам, которые перевели в поддержку проекта более 360 тыс. рублей на платформе Boomstarter. Помощь в проведении лагеря оказал депутат Законодательного собрания Иркутской области, партнёр экологического фонда «Живи на Байкале» Виктор Кондрашов.