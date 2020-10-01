«Накопительный счёт» в Сбербанке: проценты как по вкладу, условия как по счёту

Сбербанк представил «Накопительный счёт» — новый продукт, который сочетает в себе достоинства банковского вклада и счёта. Как и вклад, он позволяет получать проценты, но при этом является бессрочным и не содержит никаких ограничений на пополнение или снятие средств - на счету может быть любая сумма, включая ноль рублей, сообщают в пресс-службе банка.

При этом клиент может самостоятельно выбрать дату старта отчетного периода, на основании которого будет рассчитываться ставка начисления процентов, открыв счет в наиболее удобную дату – так, например, клиент может открыть свой счет в день получения заработной платы, чтобы иметь возможность сразу его пополнить и получить максимальный доход.

Если в отчетный период минимальный остаток на счёте находится в диапазоне от 3 000 до 1 000 000 рублей, то на минимальную сумму остатка будет начислено 3% годовых. На остаток менее 3 000 рублей или сумму, превышающую 1 000 000 рублей, будет начислено 0,01% годовых.

Открыть «Накопительный счёт» можно только в дистанционных каналах: веб-версии и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в любом регионе России. Такой счёт у клиента может быть только один. Валюта счёта — рубли.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Накопительный счёт — это универсальный продукт, который даёт максимальную гибкость в управлении личными финансами. В отличие от вклада здесь нет обязательного неснижаемого остатка, который вынуждает вкладчика держать на счёте средства. Наш новый продукт позволяет клиенту использовать его для получения дохода от любых свободных средств, как только они появляются. Всё просто: есть деньги — положил на счёт — получил проценты по итогам месяца. Понадобились деньги — снял со счёта. Появились — опять положил. Сделать это можно моментально и в любое время прямо в смартфоне: быстро, удобно и безопасно».