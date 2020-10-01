Новости

ДомКлик от Сбербанка запустил первый в России бесплатный сервис для съёмки панорамы недвижимости с обзором 360°

Сервис «Панорамы 360°» позволяет самостоятельно создать интерактивную фотографию квартиры и загрузить в объявления о продаже и аренде на портале DomClick.ru, сообщают в пресс-службе Сбербанка. 

Теперь пользователи сайта и мобильного приложения ДомКлик смогут детально рассмотреть интерьер квартиры в формате 360 градусов и понять объём помещения. 

Павел Зыков, CIO «ДомКлик»: 

«Чтобы покупателям недвижимости было проще определиться с выбором недвижимости для покупки и ожидания пользователей чаще совпадали с реальностью, мы запустили сервис "Панорамы 360°". Продавцы недвижимости смогут бесплатно создать и загрузить панорамное фото на ДомКлик, тем самым дать покупателям возможность ощущения пространства». 

Создание панорамной фотографии для объявления занимает не больше минуты. Подробности о съёмке панорамы — по ссылке

Пока добавлять панорамы в объявления могут пользователи мобильного приложения ДомКлик с операционной системой iOS. В ближайшее время функционал появится и в мобильном приложении для Android. 

Просматривать объявления с панорамными фото можно с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Поселок-парк «Горизонт»
«Я в природе, природа во мне». Как семья Лопаевых переехала в поселок «Горизонт»
«Жизнь невозможно остановить». Антон Кондратьев, девелопер поселка «Горизонт»
Интерьер без лишнего шума. Дизайнер Алена Маслакова – о таунхаусе семьи Лопаевых
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании