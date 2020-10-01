Ограничение проезда по улице Сурикова в Иркутске продлено до 15 октября

До 15 октября будет ограничено движение по улице Сурикова на участке от переулка Гершевича до улицы Ленина. Сроки работ были увеличены в связи с неблагоприятными погодными условиями. На данном участке проводится перенос электрических сетей, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.