До 15 октября будет ограничено движение по улице Сурикова на участке от переулка Гершевича до улицы Ленина. Сроки работ были увеличены в связи с неблагоприятными погодными условиями. На данном участке проводится перенос электрических сетей, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
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Ограничение проезда по улице Сурикова в Иркутске продлено до 15 октября
/ Сибирское Информационное Агентство /
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