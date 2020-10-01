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Недельный чек россиян упал до прошлогоднего уровня

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 21 по 27 сентября средний чек сократился и достиг уровня 560 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 2 рубля.

На минувшей неделе с 21 по 27 сентября средний чек сократился. Так, недельный средний чек относительно недели с 14 по 20 сентября потерял 29 рублей (4,9%) и остановился на отметке в 560 рублей.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, напротив, продемонстрировал небольшой рост (0,3% или 2 рубля). Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе показал падение на 3,3% или 19 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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