АТБ, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Squire Patton Boggs подписали соглашение о сотрудничестве

Азиатско-Тихоокеанский банк, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и юридическая фирма Squire Patton Boggs в рамках VII Инфраструктурного конгресса «Российской недели ГЧП» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Соглашение дополняет заключенный ранее договор между АТБ и Правительством Амурской области о социально-экономическом развитии, в том числе в направлении работы с проектами в сфере здравоохранения и мусоропереработки.

Азиатско-Тихоокеанский Банк работает в 19 регионах страны, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ежегодно Российская неделя ГЧП собирает порядка 1500 человек, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры банков и инвестиционных строительных компаний, финансовые и юридические консультанты, ведущие российские и зарубежные эксперты.