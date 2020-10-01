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Сбер и Googlе помогут подрастающему поколению подготовиться к самостоятельной жизни

Сбербанк принимает участие в учебно-развлекательном проекте Google «Школа жизни». Его цель — помочь старшеклассникам и студентам адаптироваться к миру взрослых.

В течение семи дней с 29 сентября по 5 октября представители крупнейших компаний из различных отраслей, эксперты и популярные лидеры мнений будут проводить короткие вечерние уроки на канале YouTube Russia. Все желающие смогут получить знания, необходимые на старте самостоятельной жизни, — от планирования бюджета до выстраивания личных отношений.

Каждый день Школы будет посвящен определенной актуальной теме: «Карьера», «Бытовые вопросы», «Социальные сети и интернет», «Финансы», «Здоровье», «Образование», «Психология и отношения». В день будет проходить 4-5 уроков, каждый продолжительностью 30 минут. Зрители смогут пообщаться с учителями-экспертами и задать им все интересующие вопросы.

2 октября в 18:00 на мероприятии выступит управляющий директор Сбербанка Наталья Филиппова. Она проведет лекцию о безопасном шоппинге онлайн. Популярность онлайн-покупок стремительно растет, особенно среди молодежи. Это быстро, удобно и часто дешевле, чем в офлайне, но есть риск нарваться на мошенников. Наталья Филиппова расскажет о существующих схемах мошенничества в данной сфере и способах защититься от них. Выступление пройдет в рамках блока «Финансы» и будет сопровождаться сурдопереводом. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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