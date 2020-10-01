Банк «Открытие» и Mastercard запускают новую премиальную Travel Opencard без комиссии за обслуживание

С новой картой банка «Открытие» в России впервые предложен сервис Mastercard, позволяющий при отложенном рейсе посетить бизнес-залы в аэропортах мира.

Банк «Открытие» и Mastercard объявляют о запуске Travel Opencard — нового премиального продукта для любителей путешествий. Карта выпускается на базе World Mastercard Black Edition® и сочетает в себе преимущества флагмана «Открытия» Opencard и лучших программ лояльности банка для путешественников, а также привилегии и специальные предложения для держателей премиальных продуктов от международной платежной системы.

Среди ключевых преимуществ карты — кэшбэк до 11% в любимых категориях и 3% за все покупки, скидка 20% на бронирование билетов и отелей на сайте travel.open.ru, скидка 10% в магазинах Duty Free, а также бесплатная парковка в аэропорту «Шереметьево». Кроме того, всем держателям Travel Opencard доступен сервис Flight Delay Pass, который обеспечивает доступ в бизнес-залы крупнейших аэропортов мира в случае задержки рейса.

Flight Delay Pass — услуга, впервые представленная в России банком «Открытие» и платежной системой Mastercard. На текущий момент она доступна только владельцам Travel Opencard и позволяет им получить гостевой пропуск более чем в 1200 бизнес-залов Lounge Key по всему миру, если отправление рейса отложили на 1, 2 или более часов. Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо зарегистрировать свой рейс в программе на сайте Flight Delay Pass в любой момент до времени отправления самолета, указанного в билете. Держатель Travel Opencard может одновременно зарегистрировать двух человек, летящих тем же рейсом (себя и одного гостя), при этом пользоваться сервисом можно неограниченное число раз.

За выпуск карты взимается комиссия в размере 2 000 руб., дальнейшее обслуживание — бесплатно. Кроме того, владельцы Travel Opencard могут без комиссии снимать наличные в банкоматах «Открытия» и партнерской сети (свыше 36 000 устройств на территории России), а премиальные и зарплатные клиенты — в ATM любых банков по всему миру. Держателям карты также доступны все возможности программы лояльности «Открытия» МАКС.

«Travel Opencard сочетает в себе преимущества лучших карточных продуктов «Открытия», — говорит Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка „Открытие“. — Помимо большого кэшбэка и ставших уже привычными для наших клиентов скидок на билеты и гостиницы, а также услуги аэропорта «Шереметьево», мы первыми в России предложили эксклюзивный сервис Mastercard Flight Delay Pass. Это позволит держателям Travel Opencard получить максимум комфорта во время путешествий по всему миру».

«Mastercard совместно с партнерами стремится создавать для держателей наших карт самые удобные и актуальные предложения. По данным рейтинга Mastercard Global Destinations Cities, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим числом туристов, выезжающих за рубеж. Мы рады, что клиенты банка «Открытие» смогут оценить этот уникальный продукт и его возможности, а также в случае задержки их рейса получат комфортный сервис в бизнес-залах аэропортов по всему миру», — комментирует Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.