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Банк «Открытие» обновляет условия по картам Opencard

Банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС для всех владельцев Opencard. Изменения вступят в силу 1 октября 2020 г. и коснутся всех карт семейства: дебетовых, кредитных и зарплатных Opencard, Opencard Премиум и SVO Club и других карт.

Так, с указанной даты меняется одно из условий начисления кэшбэка: теперь получить максимальный кэшбэк может каждый, кто поддерживает на всех счетах группы «Открытие» минимальный остаток от 500 000 руб. в течение месяца или оплачивает задолженность по кредитной Opencard ежемесячным минимальным платежом .

Также изменится порядок начисления бонусных рублей, которые теперь будут начисляться от суммы покупки за каждые полные 100 рублей. Если сумма покупки не кратна 100 рублям, то сумма округляется в меньшую сторону до значения, кратного 100 рублям.

Дополнительные преимущества

Все клиенты с совокупным ежемесячным остатком по счетам в группе «Открытие» 500 000 рублей и выше могут воспользоваться дополнительными преимуществами:

  • повышенный лимит бонусных рублей по Opencard — 5000 вместо 3000
  • бесплатное страхование в путешествиях по миру и по России
  • бесплатные снятия наличных в любых банкоматах мира

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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