Малому и среднему бизнесу в Примсоцбанке доступен овердрафт с грейс-периодом

Примсоцбанк запустил новую опцию по бизнес-овердрафту. Теперь клиентам доступен грейс-период с оптимальным режимом использования.



Напомним, овердрафт – это удобная и востребованная услуга, которая позволяет осуществлять платежи при отсутствии собственных средств на расчётном счёте. Как правило, кредитные средства используют в случае непредвиденных расходов для перекрытия кассовых разрывов. Именно поэтому беспроцентный период в 10 дней - отличная возможность получить необходимые денежные средства без дополнительной переплаты.



Отметим, срок действия договора по овердрафту – 12 месяцев, процентная ставка 13,9 % годовых. Минимальный лимит – 100 000 рублей, максимальный – 8 000 000 рублей.



Подробную информацию о кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вы всегда можете в отделениях Банка, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы *4202.