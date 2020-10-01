ПСБ проводит фотовыставку «Бизнес в объективе» на перронах железнодорожных вокзалов Москвы и Санкт-Петербурга

ПСБ с 1 по 31 октября 2020 года в рамках своей программы "ПСБ для МСП" проводит фотовыставку «Бизнес в объективе», посвященную роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны. Увидеть фотографии можно в зоне прибытия и отправления поездов: на Ленинградском вокзале в Москве представлены фотографии 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале в Санкт-Петербурге — фото-истории 20 московских бизнесменов.

Среди участников выставки — индивидуальные предприниматели, собственники компаний малого и среднего бизнеса, построившие свое дело с нуля. Работа героев выставки затрагивает практически все стороны повседневной жизни человека – это производство продуктов питания, мебели, одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии и автосервисы.

Все участники проекта являются клиентами ПСБ и вносят существенный вклад в развитие своей сферы деятельности, а также экономики Москвы и Санкт-Петербурга.

«ПСБ много лет успешно работает с малым и средним бизнесом, и мы хотим, чтобы этот сегмент экономики активно развивался не только на благо тех, кто уже занимается собственным делом, но и привлекал тех, кто только задумывается попробовать свои силы в предпринимательстве. Мы уверены, что фотовыставка на железнодорожных вокзалах двух деловых центров страны, будет способствовать дополнительной мотивации предпринимателей. Мы рассказываем о реальных, успешных историях людей, которые преодолели все вызовы и нашли свою нишу, а где-то — даже совместили свое увлечение с работой, сделав его делом всей своей жизни», - отметила Вера Подгузова, директор дирекции по внешним связям ПСБ.

Проект «Бизнес в объективе» запущен ПСБ несколько лет назад с целью популяризации роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. За все время его существования было проведено более 200 фотовыставок в разных регионах России, от Владивостока до Калининграда, в которых приняло участие свыше 700 предпринимателей.

Проект реализуется в сотрудничестве с объединением предпринимателей «Опора России», партнерами выступают Общественная палата Российской Федерации, Фонд развития промышленности, бизнес-школа «Сколково», национальная премия «Бизнес-Успех».