Клиенты Россельхозбанка осуществили более 400 тысяч переводов через Систему быстрых платежей

С момента подключения Россельхозбанка к Системе быстрых платежей (СБП) в конце сентября прошлого года общее количество отправленных и полученных клиентами Банка переводов СБП C2C превысило 400 тысяч на общую сумму 4 млрд рублей. При этом число операций по итогам сентября 2020 года превышает 130 тысяч на сумму более 1 млрд руб.Ежемесячный прирост количества переводов составляет 30-40%, что свидетельствует о большой востребованности сервиса клиентами РСХБ. Стимулирующим фактором для клиентов является отсутствие комиссии за исходящие переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц, а также удобство и скорость проведения операции.Исходящие переводы через СБП с карточных и текущих счетов доступны клиентам РСХБ, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц Банка. Для перевода средств необходимо знать только номер телефона и банк получателя. Совершить перевод можно через Интернет-Банк или Мобильный банк РСХБ в разделе «Платежи»/«По телефону в другой банк через СБП».Для получения переводов от пользователей других банков через СБП клиенту Россельхозбанка необходимо подключить услугу в Интернет-Банке или Мобильном банке РСХБ в разделе «Настройки»/«Переводы по номеру телефона».