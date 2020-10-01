Россельхозбанк расширяет комплекс цифровых сервисов для корпоративных клиентов

Россельхозбанк увеличивает количество цифровых сервисов для корпоративных клиентов. Вместе с возможностью подписывать кредитную документацию в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи компании-клиенты РСХБ могут одновременно воспользоваться услугой передачи документов, подписанных в электронном виде, в Росреестр для государственной регистрации обременений и внесения изменений в запись ЕГРН в отношении недвижимого имущества.



«Мы находимся в постоянном диалоге с корпоративными клиентами и знаем, как важны для них удобство и быстрота используемых финансовых сервисов. Сегодня мы перешли на новый этап развития электронных коммуникаций и безбумажного документооборота, чтобы повысить уровень комфорта, скорости и безопасности для своих клиентов. Россельхозбанк и далее будет развивать цифровые сервисы для совершенствования процесса корпоративного кредитования», — отметила Ирина Жачкина, Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.



Таким образом, для подписания кредитно-обеспечительной документации и государственной регистрации залогового обеспечения (недвижимого имущества) в Росреестре компаниям-клиентам РСХБ не требуется посещать офис банка. Кроме того, изменения позволят сократить документооборот, ускорить процесс взаимодействия между клиентом и РСХБ, а также уменьшить количество визитов клиента в банк при предоставлении кредитных продуктов и банковских гарантий.



Новые сервисы стали дополнением к уже доступному набору цифровых услуг для корпоративных клиентов Россельхозбанка. Ранее РСХБ представил сервис, позволяющий направлять в банк пакет документов для заявки на кредит с использованием системы электронного документооборота без посещения офиса банка. Все документы также подписываются электронной подписью клиента, что обеспечивает юридическую значимость документов. Использование системы электронного документооборота в процессе взаимодействия с банком позволяет клиентам сократить время на пересылку бумажных копий документов и мгновенно направлять документы в банк, находясь на удаленной работе. С помощью электронного документооборота можно направлять документы в банк как для рассмотрения новой кредитной заявки, так и в процессе обслуживания действующих кредитов.