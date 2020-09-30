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Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличен до 2800 м3/с

Пресс-служба МЧС сообщает, что вновь изменен режим работы Иркутского гидроузла. В связи с фактически складывающейся гидрологической обстановкой, Енисейским бассейновым водным управлением 30 сентября с 9 часов установлен режим работы Иркутского гидроузла со среднесуточными сбросными расходами 2800 м3/с.

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Гидрологическая обстановка на реке Ангаре в районе города Иркутска находится на контроле межведомственной рабочей группы.  В нижнем бьефе Иркутской гидроэлектростанции на острове Елизовский наблюдается частичное затопление пониженных участков прибрежной зоны. 29 сентября в ходе обследования в садоводческом товариществе «Елизовское» были установлены факты подтопления 8 участков с придомовыми территориями и находящимися на них строениями и хозяйственными постройками, огородами с насаждениями. 

Жители об увеличении сбросов были предупреждены заблаговременно, в настоящее время на острове никто не проживает.

Иркутский пожарно-спасательный гарнизон, подразделения Центра государственной инспекции по маломерным судам, аварийно-спасательные формирования города Иркутска и Иркутской области продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки прилегающих к береговой полосе районов и дачно-садоводческих товариществ с информированием населения о правилах поведения при угрозе подтопления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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