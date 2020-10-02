«РЖД» в цифрах: Общая погрузка за восемь месяцев 2020 года упала на 0,7%

Общий объем грузов в сентябре текущего года составил 105,2 млн т (-0,7% к сентябрю 2019), 1,7 млн ед. вагонов погружено; падение за январь-сентябрь -3,6% до 0,9 млрд т, сообщает ИПЕМ.

Каменный уголь: 30,1 млн т погружено в сентябре (-1,0% к сентябрю 2019), 426 тыс. ед. вагонов погружено; -7,3% за январь-сентябрь до 256,2 млн т

Кокс: 0,9 млн т погружено в сентябре (0,0% к сентябрю 2019), 18 тыс. ед. вагонов погружено; +2,0% за январь-сентябрь до 8,2 млн т

Нефть и нефтепродукты: 15,9 млн т погружено в сентябре (-14,5% к сентябрю 2019), 274 тыс. ед. вагонов погружено; -9,6% за январь-сентябрь до 156,1 млн т

Железная руда: 9,5 млн т погружено в сентябре (-1,0% к сентябрю 2019), 136 тыс. ед. вагонов погружено; +0,4% за январь-сентябрь до 89,6 млн т

Черные металлы: 5,1 млн т погружено в сентябре (-7,3% к сентябрю 2019), 80 тыс. ед. вагонов погружено; -10,9% за январь-сентябрь до 49,5 млн т

Лом: 1,4 млн т погружено в сентябре (0,0% к сентябрю 2019), 23 тыс. ед. вагонов погружено; -11,9% за январь-сентябрь до 10,1 млн т

Удобрения: 5 млн т погружено в сентябре (+2,0% к сентябрю 2019), 73 тыс. ед. вагонов погружено; +2,7% за январь-сентябрь до 46,8 млн т

Цемент: 2,6 млн т погружено в сентябре (0,0% к сентябрю 2019), 38 тыс. ед. вагонов погружено; -7,2% за январь-сентябрь до 19,3 млн т

Лесные грузы: 3,4 млн т погружено в сентябре (+9,7% к сентябрю 2019), 58 тыс. ед. вагонов погружено; -2,9% за январь-сентябрь до 31,5 млн т

Зерно: 3,1 млн т погружено в сентябре (+47,6% к сентябрю 2019), 45 тыс. ед. вагонов погружено; +24,0% за январь-сентябрь до 18,3 млн т

Строительные материалы: 12,8 млн т погружено в сентябре (+14,3% к сентябрю 2019), 191 тыс. ед. вагонов погружено; +6,7% за январь-сентябрь до 101,7 млн т

Цветная руда: 1,8 млн т погружено в сентябре (+12,5% к сентябрю 2019), 27 тыс. ед. вагонов погружено; +3,0% за январь-сентябрь до 15,2 млн т

Химикаты и сода: 1,9 млн т погружено в сентябре (-5,0% к сентябрю 2019), 33 тыс. ед. вагонов погружено; -6,8% за январь-сентябрь до 18,1 млн т

Промышленное сырье: 3 млн т погружено в сентябре (-6,2% к сентябрю 2019), 45 тыс. ед. вагонов погружено; -5,9% за январь-сентябрь до 25,1 млн т

Прочие грузы: 8,7 млн т погружено в сентябре (-2,2% к сентябрю 2019), 224 тыс. ед. вагонов погружено; +3,9% за январь-сентябрь до 76,4 млн т