В Санкт-Петербурге показали первый в России алюминиевый трамвай

Трамвай с кузовом из алюминия представили губернатору СанктПетербурга Александру Беглову в ходе его рабочего визита на Невский завод, сообщают в Вестнике Алюминиевой ассоциации.

Для создания первого алюминиевого трамвайного кузова «ПК Транспортные системы» полностью модернизировала собственную производственную площадку в Твери – Тверской механический завод электротранспорта.

Установленное здесь оборудование позволяет самостоятельно обрабатывать алюминиевые профили, проводить сварку, покраску и первичную сборку трамвая. Данная площадка не имеет аналогов в России. Конечная сборка трамвая, а также тестовые испытания и обкатка осуществляется на Невском заводе электрического транспорта в Санкт-Петербурге.