Поступление налогов в бюджет Иркутской области сократилось на 7,9% или на 8,3 млрд рублей

В структуре налоговых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают более 80%, региональные – 12%, местные – около 2% и специальные налоговые режимы – почти 6 процентов, сообщают в ФНС.

Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций и НДФЛ – каждый из них обеспечивает по 38% доходов. Доля имущественных налогов составила более 13%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 6 процентов.

Платежи налога на прибыль организаций составили 37 млрд рублей, что более чем на 8 млрд рублей или 18% ниже уровня аналогичного периода 2019 года и обусловлено снижением поступлений налога от крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия региона на 3 млрд рублей в связи с ростом расходов на строительство инвестиционных объектов и модернизацию производства; а также уменьшением платежей от предприятий железнодорожного транспорта, нефтедобывающих компаний, филиалов банков и финансовых учреждений, связанных с сокращением объема производства, снижением курса рубля и цен на нефть, уменьшением спроса.

В консолидированный бюджет региона поступило 37 млрд рублей налога на доходы физических лиц, что на 594 млн рублей или почти на 2% выше уровня поступлений аналогичного периода 2019 года.

Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили менее 2 млрд рублей, что на 422 млн рублей или на 35% выше уровня поступлений аналогичного периода 2019 года и обусловлено ростом платежей от золотодобывающих компаний. Акцизов поступило 2 млрд рублей, что на 244 млн рублей или 14% выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года, обусловлено ростом ставки акцизов на пиво на 1 рубль и увеличением сальдированных поступлений акцизов на средние дистилляты на 110 млн рублей. Поступления налога на имущество организаций уменьшились на 242 млн рублей или более чем на 2%, снижение поступлений транспортного налога составило 60 млн рублей (или на 6%), в том числе по физическим лицам – 85 млн рублей (или на 15%).

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований составил 16 млрд рублей, что на 552 млн рублей или более 3% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Снижение поступлений наблюдается по налогу на имущество физических лиц на 254 млн рублей, по земельному налогу - на 259 млн рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, - на 86 млн рублей, ЕНВД – на 234 млн рублей.

Снижение налоговых платежей обусловлено переносом сроков уплаты налогов для предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей, перерасчетом налогов, оспариванием кадастровой стоимости объектов имущества.