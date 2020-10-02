Прогноз курса доллара на октябрь-2020

В начале октября, скорее всего, рубль будет укрепляться, считают аналитики. Тем не менее, риски остаются, и к концу месяца они могут усилиться. Одним из рисков для российского рубля являются последствия ноябрьских выборов в США.

К концу сентября ухудшились все факторы, которые и в предыдущие месяцы оказывали давление на рубль. В первую очередь это негативная геополитическая ситуация, которая привела к нескольким санкционным инициативам, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Санкции и геополитика

Хотя подобные меры не могут нанести ощутимый вред финансов-экономической стабильности России, сам факт таких инициатив и сопровождающая их риторика создают неблагоприятный информационный фон, отпугивающий иностранных инвесторов.

Распродажа ОФЗ

На этом фоне в последние две недели наблюдались распродажи ОФЗ. И данная тенденция выступила одним из ключевых драйверов ослабление рубля.

Не помогло отечественному долговому рынку и очередное заседание Банка России, который в конце месяца ожидаемо оставил ключевую ставку без изменения на рекордно низком уровне 4,25%. В условиях ухудшения рыночной и геополитической ситуации данный шаг был необходимым и максимально мягким с точки зрения монетарных условий. Однако он не мог оказать поддержку рублю или облигациям.

Слабая нефть

Не способствует укреплению российской валюты и ситуация на нефтяном рынке. После отскока от трехмесячного минимума, установленного в середине сентября, нефть не смогла развить более солидный рост. Котировки Brent откатились от уровня $44 и на этой неделе угрожали вновь уйти ниже $40.

Нисходящая динамика нефтяных цен обусловлена угрозой второй волны пандемии, которая будет препятствовать восстановлению мировой экономики и спроса на нефть. Данный фактор в целом негативно влияет на все рисковые активы, что оказывает дополнительное давление на рубль.

Рублевая стоимость барреля на нижней границе

Российская валюта сохранила относительную переоцененность к нефти, так как рублевая стоимость барреля Brent по-прежнему находится под нижней границей прошлогоднего коридора 3700–4400. Этот фактор и дальше будет препятствовать укреплению рубля при благоприятных условиях и способствовать более быстрому снижению в случае ухудшении внешней или внутренней ситуации.



Сочетание данных негативных драйверов усилилось на этой неделе, вызвав резкое снижение рубля. В результате к доллару он переписал полугодовой минимум, пара USD/RUB вплотную приближалась к уровняю 80 руб. Пара EUR/RUB впервые с февраля 2016 г. уходила выше уровня 93 руб.

Развивающие валюты слабеют во всем мире

Однако другие развивающиеся валюты в сентябре также продемонстрировали снижение. В частности, турецкая лира периодически обновляла исторический минимум к доллару США, потеряв по отношению к нему более 10% за последние два месяца. Это движение было вызвано в том числе геополитическими угрозами, связанными с противостоянием между Турцией и Грецией вокруг запасов энергоресурсов в Восточном Средиземноморье.

Девальвация национальной валюты вынудила ЦБ Турции на прошлой неделе повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта. Учитывая, что большинство других центробанков в условиях кризиса, наоборот, стараются смягчать денежно-кредитные условия или хотя бы сохранять мягкую монетарную политику, данный прецедент может выступить негативным сигналом для всего сектора развивающихся рынков.

Сезонность не на стороне рубля

Сезонный фактор в сентябре вновь не сработал, вопреки статистически нейтральной динамике рубль понес ощутимые потери. Октябрь исторически также ранее был достаточно спокойным месяцем, но выборка с 2014 г. уже не столь благоприятна: в среднем рубль терял около 1,9% к доллару.

Прогноз на октябрь

В среду рубль сумел переломить негативную тенденцию, перейдя к восстановлению, несмотря на ухудшение внешнего фона. Вчера коррекционный рост рубля ускорился, хотя ситуация на мировых рынках некоторое время оставалась неблагоприятной.



Данное движение в первую очередь объясняется существенной краткосрочной перепроданностью рубля. На достигнутых недавно многомесячных максимумах по USD/RUB были заложены слишком большие страхи и негативные ожидания. Вызвавшие их риски могут и не реализоваться в полной мере, а часть из них способна вскоре потерять актуальность.

Также причиной столь резкой смены настроений на валютном рынке могли стать сообщения СМИ о новой директиве правительства РФ, которая ограничивает размер валютных активов ряда госкомпаний уровнем октября 2018 г. Это может заставить компании реализовать часть лишних средств на рынке, что окажет поддержку рублю.

Не стоит сбрасывать со счетов и другие потенциальные драйверы укрепления рубля, одним из которых может выступить повышение нефти. Конечно, пока ему препятствует экономическая неопределенность, вызванная ускорением роста заболеваемости коронавирусом в мире. Однако начало массового распространения даже одной эффективной вакцины способно вернуть уверенность на все рынки, вызвав всплеск спроса на широкий спектр рисковых активов. Учитывая, что сейчас сразу несколько вакцин проходят третью (финальную) стадию испытаний, высока вероятность прогресса в этом направлении уже в ближайшие месяцы.



С другой стороны, для рубля еще одним риском остается неопределенность с итогами и последствиями ноябрьских выборов президента США. Кроме возможного ухудшения отношений между двумя странами в случае избрания Джо Байдена, угроза для всех рынков заключается в том, что результат выборов может быть неизвестен слишком долго по причине впервые проводимого голосования по почте. На этом фоне оба претендента на пост президента могут продолжительное время оспаривать итоговые цифры. В этом ключе несколько раз высказывался и сам Трамп, что ухудшало ситуацию на мировых рынках из-за опасений политического и гражданского хаоса в США после выборов.



Несмотря на все эти угрозы, глобальные инвесторы пока далеки от панических распродаж. Поддержку рисковым активам оказывает уверенность в том, что любые критически негативные сдвиги будут быстро купированы новыми мерами монетарного смягчения центробанков.



Однако к концу месяца фактор ноябрьских выборов президента США способен усилить давление как на российский рынок, так и на зарубежные площадки. Поэтому аналитики не исключают, что по итогам месяца рубль может частично растерять достижения начала октября.

Благоприятные денежно-кредитные условия в развитых странах в конечном итоге могут вернуть интерес к развивающимся рынкам, в том числе и российскому, что будет способствовать восстановлению рубля, однако перед этим он может испытать резкое снижение, реагируя на острую фазу дестабилизации внешних условий.Вероятно, в начале месяца рубль продолжит укрепление, и, если ему будет способствовать восходящая динамика мировых рынков, российская валюта может постепенно расти до второй половины октября. В этом случае пара USD/RUB способна опуститься в район 76 руб. или чуть ниже.