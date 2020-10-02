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Проценко связал рост заболевших COVID-19 в Москве с нарушениями противоэпидемиологических правил

Рост числа заболевших коронавирусом COVID-19 в Москве главврач больницы в Коммунарке связал с тем, что жители города «расслабились» и перестали соблюдать меры профилактики, передает «РИА Новости».

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«Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», — сказал врач в интервью агентству.

Он напомнил о начале учебного года, а также о возвращении многих работников с удаленки в офисы. Все это, по словам Проценко, привело к тому, что число жителей Москвы, которые общаются в больших коллективах с «невысоким комплаенсом» по ношению масок, возросло. «Это то, о чем я говорил, — социальная дистанция. Все это вместе и дало то, чего мы с напряжением ожидали», — отметил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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