Московские школьники вернутся с каникул при условии сокращения числа зараженных в городе

По словам Сергея Собянина, вернутся ли учащиеся в школы после каникул, зависит от развития ситуации с коронавирусом в городе. Сейчас она — на грани критичной, передают слова Собянина РБК.

«Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — сказал он. Собянин добавил, что доля школьников и студентов среди заболевших COVID-19 в столице приблизилась к 25%.

Сейчас, по словам мэра, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве находится на грани критичной. Собянин отметил, что рекомендации переводить сотрудников на дистанционный режим работы практически не дали никакого эффекта. «Это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по девятибалльным пробкам на дорогах», — отметил мэр.