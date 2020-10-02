Иркутской таможней возбуждено 3 уголовных дела по факту контрабанды леса

Общая стоимость незаконно вывезенной древесины составила 19 млн рублей, сообщают в таможне.

Два уголовных дела связаны незаконным экспортом в Узбекистан пиломатериалов хвойных пород неизвестного происхождения общим объемом 2,3 тысячи кубометров, стоимостью более 17,4 млн рублей.

Фигурантом третьего уголовного дела стал генеральный директор иркутского общества с ограниченной ответственностью. Руководитель фирмы подозревается в причастности к незаконному экспорту по поддельным документам в Китай круглого леса объемом более одной тысячи кубометров, стоимостью около 1,6 млн рублей.

Все три уголовных дела возбуждены Иркутской таможней по ч.1 ст.226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важного товара в крупном размере, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.