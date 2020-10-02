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Иркутской таможней возбуждено 3 уголовных дела по факту контрабанды леса

Общая стоимость незаконно вывезенной древесины составила 19 млн рублей, сообщают в таможне. 

Два уголовных дела связаны незаконным экспортом в Узбекистан пиломатериалов хвойных пород неизвестного происхождения общим объемом 2,3 тысячи кубометров, стоимостью более 17,4 млн рублей.

Фигурантом третьего уголовного дела стал генеральный директор иркутского общества с ограниченной ответственностью. Руководитель фирмы подозревается в причастности к незаконному экспорту по поддельным документам в Китай круглого леса объемом более одной тысячи кубометров, стоимостью около 1,6 млн рублей. 

Все три уголовных дела возбуждены Иркутской таможней по ч.1 ст.226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важного товара в крупном размере, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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