Новые мастерские открылись в Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки

В Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» открылись новые мастерские. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.

Мастерские открыты по пяти компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Промышленная механика и монтаж», «Сварочные технологии».

– Техникум получил субсидию в размере около 40 млн рублей, приобретено современное оборудование международного класса, – отметила заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Напомним, на базе техникума проходят соревнования «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), задачи которых - популяризация современных рабочих профессий, повышение их престижа в обществе, привлечение молодых инициативных людей к получению рабочих специальностей.