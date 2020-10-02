Проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» развивают на Иркутской области

Идея проекта - повторить пути следования первооткрывателей, раскрыть исторический и туристский потенциал территорий, которые причастны к великим географическим открытиям 18 века. Самый протяженный туристский маршрут сегодня объединяет 40 субъектов России и 11 стран, - пояснила руководитель агентства по туризму Екатерина Сливина.

История проекта в Иркутской области началась с 2018 года. В прошлом году было принято решение о создании межмуниципального туристического маршрута, посвященного пребыванию Камчатских экспедиций под руководством В. Беринга на территории Сибири. Маршрут предполагает включение следующих территорий: Усть-Илимска, Братска, Железногорска-Илимского, Усть-Кута и Усть-Илимского района. В Усть-Илимске в рамках проекта уже создан трехдневный тур «Илимская мозаика». В 2019 году он занял 3 место в региональном этапе Всероссийской премии «Маршруты России». Сформирована экскурсионная программа и в Железногорске-Илимском.

На этой конференции модератор и спикер Ильдар Маматов поделился опытом взаимодействия с межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», рассказал о новых продуктах: компьютерная программа «Экспедиции Витуса Беринга» и онлайн-квест «Ученый Великой Северной экспедиции». Они созданы для использования в образовательных целях.

Участники также обсудили роль общедоступных библиотек в развитии внутреннего и въездного туризма. Представители Усть-Илимска, Железногорска-Илимского и поселка Качуг рассказали о результатах и планах работы в сфере развития и продвижения туристических продуктов в рамках проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции».