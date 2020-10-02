В торговых центрах Иркутска зафиксирован трехкратный рост интернет-трафика

МТС завершила строительство indoor-сети сотовой связи в торговом центре «БУМ» в Иркутске. За две первых недели запуска «внутренней» сети был зафиксирован трехкратный рост трафика мобильного интернета на территории ТЦ, по сравнению с двумя неделями, сообщают в компании.

МТС проанализировала обезличенный трафик и выяснила, что больше всего гости центра стримят из магазинов одежды, со второго этажа. Оттуда они ведут онлайн-трансляцию обзоров модных коллекций и подборов гардероба, пересылают фото и видео в месседжерах, а сопровождающие в ожидании смотрят потоковое видео качества 4К.

Внутри БУМа МТС обеспечила indoor-покрытие площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Для этого в ТЦ была построена сеть сотовой связи с применением технического решения DAS (Passive Distributed Antenna System): в зданиях «включили» собственные базовые станции, а на всей территории расставили подключенные к ней антенны, помогающие собрать и обработать мобильный сигнал. Благодаря этому решению, в любом месте ТЦ – в торговых залах, подсобных, административно-бытовых помещениях, парковках – посетители могут пользоваться высокоскоростным интернетом независимо от своего местоположения.

«Развитие сети в крупных нежилых зданиях с массивными перекрытиями – торговых центрах, офисных зданиях, отелях, промзонах и на производственных площадках имеет свою специфику. Запуск indoor-покрытия позволяет быть на связи во время нахождения внутри помещений и предоставляет гораздо больше преимуществ, чем, например, установка Wi-Fi. Основное — это безопасность и скорость передачи данных до 75 Мбит/с. А система базовых станций и репитеров, установленных в зданиях, создает равномерное покрытие. Решение можно сравнить со строительством дополнительной полосы на автотрассе — абонентам стало в сети свободнее. Троекратный рост говорит о том, насколько востребована качественная связь среди посетителей «БУМа», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

Ранее МТС в Иркутске уже реализовала ряд проектов по indoor-покрытию. В их числе такие ТРК, как «ЯркоМолл», «Модный квартал», «Сильвер Молл», «Новый», «Юбилейный», а также бизнес-центры Silver, «Альфа».