Проект «Южный Байкал» участвует в финале всероссийского конкурса

Проект Иркутской области «Южный Байкал» прошел в финал всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма России. Всего таких проектов 34. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона.

Сейчас на сайте в разделе «География» стартовало голосование за проекты-финалисты. На интерактивной карте страны отражены все субъекты Российской Федерации, участвующие в конкурсе. При открытии вкладки «Финалисты» и нажатии на регион можно увидеть краткие описания проектов, иллюстрации и презентации, с которыми команды выступали на Финальной стратегической сессии Акселератора.

Рядом с каждым проектом есть возможность поставить лайк, нажав на «сердечко». Можно проголосовать за неограниченное количество проектов, но за каждый из них только один раз. При этом нужно учитывать, что убрать лайк нельзя. Записи защит проектов размещены на YouTube-канале организатора конкурса - Агентства стратегических инициатив, и в специально созданном плейлисте конкурса на YouTube-канале оператора и разработчика Акселератора – Агентства стратегического развития ЦЕНТР.

Промежуточные результаты народного голосования, обновляющиеся в режиме реального времени, будут доступны под картой в разделе «Народное голосование за проекты-финалисты». Голосование продлится до 9 октября 23:59 по московскому времени. Приглашаем жителей Иркутской области проголосовать за проект ТРК «Южный Байкал».

Также можно разместить в своих соцсетях подробную информацию о проекте ТРК с хэштегами #держикурснаприроду и #россиясамаякрасиваястрана.