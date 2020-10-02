И снова рост. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье достигло 117

В Иркутской области ситуация с коронавирусом ухудшается. С конца сентября число выявляемых случаев COVID-19 возросло в 1,5 раза. Если еще недавно фиксировалось не более 70-80 заболевших за сутки, сегодня этот показатель увеличился до 117.

По данным оперативного штаба, на 2 октября в Иркутской области подтверждено 117 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 19 393. За последние сутки выздоровел 81 человек, за весь период эпидемии –17 301. Амбулаторно лечатся 615 (+6) человек, госпитализированы – 1 152 (+27). Всего за период эпидемии от COVID-19 умерло 236 (+3) человека, от заболеваний, не связанных с вирусом, 89.

В России ситуация еще более сложная. Вчера выявлено почти 9 тыс. заразившихся коронавирусом. Количество новых случаев растет с середины сентября. На 1 октября в России выявлено 8945 новых случаев заражения, накануне был выявлен 8481 заболевший. Общее число заразившихся достигло 1 185 231.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве близкой к критичной. При этом рекомендации по переводу граждан на удаленный режим работы не дали почти никакого эффекта, сообщил он.

«К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали — это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по девятибалльным пробкам на дорогах»,— сказал господин Собянин в эфире канала «Россия 1». «А ситуация сегодня практически на грани критичной <...> И, если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры»,— сказал мэр.