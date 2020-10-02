В Иркутске на две недели изменят схему движения троллейбуса №5 «Сквер Кирова – Университетский»

Схему движения муниципального троллейбусного маршрута №5 «Сквер им. Кирова – микрорайон Университетский (через Академический мост)» временно изменят на период со 2 по 15 октября. Это связано с проведением плановых работ по строительству тепловой сети и временным ограничением движения транспорта по улице Трилиссера на участке от улицы Лебедева-Кумача до дома №33 по улице Трилиссера.

При следовании из центра троллейбус №5 после улицы Ленина будет двигаться к Академическому мосту по улице 3-го Июля и далее по маршруту, выполняя остановки «130-й квартал» и «Академический мост», где традиционно останавливаются автобусы №№4, 22, 83. При этом из схемы движения маршрута будут временно исключены остановки «Музыкальный театр», «Театр Кукол», «4-я Советская». При следовании троллейбуса №5 из микрорайона Университетский в центр схема движения маршрута остается прежней, сообщает пресс-служба мэрии.