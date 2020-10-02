Соискатели со средним специальным образованием рассчитывают на более скромную зарплату, нежели соискатели с дипломом вуза

Сегодня, 2 октября, в России отмечают 80-летие системы профессионально-технического образования. Накануне аналитики hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснили, насколько популярно среднее специальное образование у соискателей Иркутской области.

По данным базы резюме hh.ru за последний год, 18% соискателей из Иркутской области имеют среднее специальное образование – это равно показателю по стране в целом.

В Иркутской области соискатели, окончившие ссуз, чаще всего встречаются среди начинающих карьеру и студентов (21% от всех резюме в этой сфере принадлежат соискателям со средним специальным образованием), «Продажи» (18%), «Транспорт, логистика» (12%), «Рабочий персонал» (8%) «Административный персонал» (7%). Реже всего – «Инсталляция и сервис», а также среди юристов и страховщиков (по 0,2%).

«Средняя заработная плата, на которую претендуют соискатели со средним специальным образованием, составляет 30 тысяч рублей – это на 10 тысяч рублей меньше, чем ожидания соискателей с дипломом вуза», - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.