«Иркутскэнергосбыт» вошел в ТОП-3 лучших энергосбытовых компаний России

«Иркутская энергосбытовая компания» заняла третью строку рейтинга сбытовых компаний. Он рассчитан «Энергоньюс Медиа».

Для составления рейтинга исследовалась информационная доступность энергосбытовых компаний в сети интернет по 6 параметрам: коэффициент корректности работы программы управления веб-содержимым корпоративного сайта, коэффициент частоты обновления новостной информации корпоративного сайта, коэффициент вовлечения клиентов в пользование корпоративным сайтом, коэффициент востребованности мобильных приложений, коэффициент вовлечения клиентов в использование корпоративных социальных сетей, а также наличия/отсутствия мобильной версии корпоративного сайта.

Информационная доступность – это возможность беспрепятственно и оперативно получить необходимую информацию о деятельности энергосбытовой компании, что возможно через онлайн сервисы посредством сети Интернет. Это направление стало особенно актуальным в современных условиях, когда из-за пандемии коронавируса все компании сферы усиливали коммуникации с клиентами через дистанционные сервисы.

Лидером рейтинга информационной доступности энергосбытовых компаний стал Красноярскэнергосбыт, на втором месте Газпром энергосбыт Тюмень, закрывает тройку Иркутскэнергосбыт.

Кроме того, Иркутскэнергосбыт вошел в пятерку лидеров в рейтинге востребованности мобильных приложений и в Топ-10 лидеров раейтинг по коэффициенту вовлечения клиентов в пользование корпоративным сайтом.