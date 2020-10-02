В Иркутской области начаты замеры объемов ТКО. Почему это важно

С 1 октября в Иркутске начались замеры объемов твёрдых коммунальных отходов (ТКО), которые формируются на контейнерных площадках многоквартирных домов и других пунктов накопления. В октябре подобные операции будут проведены на территории 11 муниципалитетов: в городах Ангарске, Черемхово, Усть-Куте, Нижнеудинске, Байкальске и Бодайбо, посёлках Чунский, Еланцы, Невон и Листвянка. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.

Что это значит

Замеры важны, потому что на их основании будут устанавливаться новые нормативы.

Компания по определению реального объёма ТКО, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, проводится по схеме четырёх сезонов: осень 2020 (октябрь), зима 2020 (декабрь), весна 2021 (апрель), лето 2021 (июль). При замерах обязательно определяются категории объектов, в отношении которых могут устанавливаться нормативы: у многоквартирных и индивидуальных жилых домов, административных зданий, предприятий торговли и общественного питания, транспорта, образовательных, спортивных и других организаций, включая кладбища и садоводческие кооперативы.

Кто это контролирует

Для максимальной открытости и объективности данных министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сформирована комиссия по взаимодействию при проведении замеров. Перечень контейнерных площадок, на которых будут проводится замеры, а также программа проведения замеров опубликованы на сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в разделе «Реализация полномочий в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами» (https://irkobl.ru/sites/gkh/TKO/).

Замеры проводятся ООО «ЭксПроф» в рамках государственного контракта, заключенного министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Какие нормативы действуют сейчас

Напомним, что в настоящее время действующие нормативы накопления ТКО на территории Иркутской области составляют:

– для городов Ангарск, Братск и индивидуальных жилых домов города Иркутска – 2,1 м3 на 1 человека;

– для Саянска, Тайшета, Байкальска, Бодайбо, Железногорска-Илимского, Зимы, Киренска, Усть-Илимска, Усолье-Сибирского, Черемхово, Артемовского, Жуинского, Кропоткинского, Михайловского, Олхинского, Шаманского, Подкаменского, Баклашинского, Гороховского, Усть-Кудинского, Лесогорского муниципальных образований и индивидуальных жилых домов Молодежного муниципалитета – 1,56 м3 на 1 человека;

– для многоквартирных домов Иркутска – 0,085 м3 на 1 м2 общей площади жилого помещения;

– для всех остальных муниципалитетов Иркутской области – 0,063 м3 на 1 м2 общей площади.