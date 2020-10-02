Крупнейший ритейлер Урала вышел на AliExpress

На маркетплейсе открылся официальный магазин «Сима-ленд» — торговой компании из Екатеринбурга, в ассортименте которой более 1 млн товаров из России, Китая и стран Европы. По итогам 2019 года «Сима-ленд» занимала 15-е место в рейтинге ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России по версии агентства Data Insight.

Первое время в магазине «Сима-ленд» на AliExpress будет представлено около 60 тысяч товаров: посуда, домашний текстиль, декор для дома, товары для хранения вещей, вечеринок, рукоделия, осветительные приборы, спортивные товары, а также игрушки и товары для мам и малышей. Покупатели смогут получить заказ по всей России в срок от 1 до 14 дней.

«Для нас это новая ступенька и очень интересный опыт. Сейчас мы активно развиваем направление розничных продаж, и AliExpress, определенно, одна из лучших площадок для этого — будем расширять ассортимент. Не скроем, мы рады сотрудничеству не только из-за того, что AliExpress — глобальная платформа, но и потому что у нас схожие миссии: продавать хороший товар по низким ценам», — Дарья Гончарова, заместитель директора департамента продаж «Сима-ленд».