Иркутскую область ждут новые ограничения? Власти объявили,что регион «откатился» на первый этап по показателям

Региональные власти объявили, что Иркутская область «откатилась» на первый этап снятия ковид-ограничений. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 2 октября составляет 1,16 – это соответствует первому уровню снятия ковидных ограничений. Об этом стало известно на заседании депутатского штаба при областном парламенте по противодействию распространения COVID-19.

Как доложила зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, в настоящее время общее количество заражений коронавирусом в регионе достигло 19 тысяч 363 случаев, из них выздоровело 89,3%. Показатель заболеваемости в Приангарье – 809,8 на 100 тысяч населения. Это выше, чем среднероссийские данные (801,6 на 100 тысяч населения). По состоянию на 2 октября на лечении находятся 1767 человек, в том числе 37 – в тяжелом состоянии. Из общего количества зараженных с начала эпидемии скончались 325 пациентов, в том числе непосредственно от коронавируса – 236, от сопутствующих заболеваний – 89.

За последние сутки зарегистрировали 117 новых подтвержденных случаев инфицирования. Выздоровел 81 человек, три умерли.

– Симптоматику внебольничной пневмонии имеют около 14% всех заболевших, ОРВИ – около 28%. Бессимптомно болеют 57-58% инфицированных в Иркутской области, – отметила Валентина Вобликова.

Лабораторная диагностика анализов на COVID-19 проводится в 14 лабораториях, всего было проведено более 715 тысяч исследований, ежесуточно их выполняют около 5-6 тысяч. По этому показателю Иркутская область соответствует федеральным требованиям для второго уровня снятия ограничений.

Однако, как подчеркнула зампред правительства, коэффициент распространения инфекции в Иркутской области на 2 октября составил 1,16%, тогда как для второго уровня он не должен превышать 1%. Снижен показатель и свободного коечного фонда для больных коронавирусом – не занято 33,4% от общего количества, несмотря на то, что ранее ввели дополнительно 637 коек. Всего в регионе сейчас в 22 медицинских учреждениях развернуто 1832 койки для коронавирусных пациентов.

– Вызывает опасения рост внебольничных пневмоний за неделю, – добавила Валентина Вобликова. – В отдельные дни мы регистрировали до 130-140 случаев в сутки. Понятно, что не все они могут быть связаны с коронавирусом, однако сам факт вызывает тревогу.

Уровень летальности от COVID-19 в Иркутской области к началу октября составил 1,18%.