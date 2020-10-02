ИАЦ «Альпари»: Перед выходными рубль может ослабнуть

В четверг, 1 октября, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,34%, до 77,36, евро/рубль - на 0,21%, до 90,86 руб., фунт/рубль - на 0,68%, до 99,67 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. Рубль закрылся в плюсе по итогам дня, но по-прежнему в течение дня испытывал давление от геополитики. Совет ЕС расширил список антироссийских санкций, связанных со строительством Крымского моста. Тема не новая, поэтому новость оказала слабое влияние на внутренний валютный рынок.

Во второй половине дня давление усилилось на фоне снижения цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent снижались до $39,90, поскольку опасения по поводу распространения COVID-19 продолжали вызывать опасения по поводу снижения спроса на энергоносители.

Министерство здравоохранения Испании приняло решение «в ближайшие дни» закрыть Мадрид и ещё 10 самых густонаселённых городов столичного региона из-за «тревожной» эпидемиологической ситуации.

Власти Франции тоже могут объявить о новых ограничительных мерах. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил граждан о возможном усилении карантина в городе уже со следующего понедельника. Решение о введении новых карантинных ограничений правительство планирует принять в воскресенье.

В пятницу, 2 октября, на торгах в Азии нефть подешевела на 0,60%, до $40,52. Основные валюты торгуются в минусе к доллару США. Наибольшие потери несет австралийский доллар. Продажи фьючерсов на нефть могут возобновиться в любой момент. Поддержка находится на уровне $39,55. Если активность со стороны покупателей будет низкая, продавцы их отгонят к уровню $37,80.

Рубль до конца года будет получать поддержку от Банк России. Регулятор с 1 октября 2020 года приступил к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка. Операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года Ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составит 2,9 млрд рублей.

Внимание участников рынка приковано к публикации отчета по рынку труда в США, а также новостям по законопроекту по помощи при COVID-19. Учитывая, что сегодня пятница, то перед выходными есть вероятность роста курса доллара до 78 руб. Если доллар подешевеет после публикации отчета по рынку труда, то есть вероятность сегодня увидеть уровень 76,65 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»