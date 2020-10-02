В Иркутской области представили новый подход в изучении и сохранении языков малочисленных народов

1 октября 2020 года в Иркутске автономная некоммерческая организация «Образование 360» представила проект «VR-азбука тофаларского языка».

Он направлен на вовлечение школьников Тофаларии к изучению родного языка с помощью новых технологий. Это учебно-методическое пособие, призванное помочь учителю разнообразить и сделать интересными уроки родного языка, изучаемого в школах Тофаларии в рамках общеобразовательной программы РФ.

В первой части презентации создатели рассказали об истории создания проекта, текущем этапе и планах на будущее. Во второй части все желающие попробовали пройти первый урок по тофаларскому языку в VR-очках, а затем проверить выученные слова с помощью тестирования. А также были разыграны сувенирные VR-очки среди участников презентации.

5 октября команда разработчиков отправляется в поселок Алыгджер, где оборудует учебный класс необходимой VR-гарнитурой, проведет инструктаж преподавателей и первоначальное тестирование учеников с целью дальнейшей оценки эффективности применения технологии и даст старт проекту. Стоит отметить, что данный проект входит во всероссийскую программу апробации приложений VR/AR для общего образования, которую проводит Центр Научно-Технических Исследований Дальневосточного федерального университета. В Иркутской области проект поддерживают Правительство Иркутской области и Министерство образования Иркутской области, Росмолодежь, Фонд президентских грантов, а также Байкальский банк Сбербанка РФ.