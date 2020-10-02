Семейные реликвии, ноутбуки и украшения: какими вещами россияне особенно дорожат

Три четверти россиян (73%) хранят дома вещи, которые им особенно дороги. При этом каждый шестой респондент хотел бы более надёжно защитить свои ценности, но не знает, как это сделать.

Более половины россиян (55%) особенно берегут семейные реликвии, которые редко являются антиквариатом, но дороги людям как память — старые фотографии, письма, книги, награды предков и прочее. 12% респондентов (каждый восьмой) считают самыми ценными для себя вещи, которые помогают им в работе, — ноутбуки, планшеты, фотоаппараты и т. д. 2% опрошенных дорожат своим спортивным оборудованием, 4% — ювелирными украшениями. Для четверти россиян ценных вещей не существует.

Для 60% опрошенных дорогие сердцу реликвии являются бесценными. Остальные считают, что их любимые вещи можно оценить в следующую сумму: менее 10 000 рублей (8% респондентов), 50 000–100 000 рублей (7%), 100 000–300 000 рублей (6%). 9% россиян утверждают, что владеют предметами стоимостью более полумиллиона рублей.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Как выяснилось в ходе исследования, три четверти респондентов боятся так или иначе потерять ценные для них вещи. При этом 63% было бы жалко утратить семейные реликвии, а 14% опасаются, что не смогут работать или заниматься любимым хобби, если что-то случится с оборудованием. Несмотря на это только 10% россиян сейчас заботятся о дополнительной защите важных для них вещей: 6% хранят их в сейфах, а 4% застраховали или собираются в ближайшее время застраховать всё, что им дорого. Ещё 16% респондентов хотели бы обезопасить ценные предметы от повреждений, краж и прочих неприятностей, но не знают, как это сделать. Под брендом СберСтрахование, объединяющим всю линейку защитных страховых продуктов и сервисов дочерних компаний Сбербанка, работают три программы, снижающие риски потери дорогих людям предметов. Домашнее имущество и ценные вещи можно застраховать по полису “Защита дома +” и программе страхования премиальной недвижимости. Также недавно мы предложили клиентам специальную программу “Защита любимых вещей”».

В премиальном сегменте клиенты чаще всего страхуют картины и музыкальные инструменты. Например, в 2020 году СберСтрахование застраховало раритетный рояль Bechstein, приблизительная стоимость которого составляет 6 млн рублей. Инструменту более 100 лет, он передаётся в семье из поколения в поколение. По программе «Защита любимых вещей» 70% полисов приходится на ноутбуки, по 10% — на фотоаппараты и квадрокоптеры.