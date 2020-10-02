В Иркутском районе сбои в системе электронных проездных устранят 4 октября

Несколько дней назад граждане, пользующиеся проездными билетами в Иркутске, Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском, столкнулись с проблемой их преждевременной блокировки, сообщают в областной администрации.

Причиной блокировки пластиковых проездных билетов стал сбой в программном обеспечении. В его природе сейчас разбираются разработчики.

К решению проблемы оперативно подключились специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Проведены совещания с разработчиками программного продукта «Удобный маршрут», которые сопровождают систему электронных льготных проездных в Иркутской области; с представителями городских администраций; с перевозчиками, осуществляющими перевозки граждан по субсидируемым маршрутам; информационно-техническим центром Иркутской области; обществом «Социальная система»; МФЦ Иркутской области.

30 сентября началась выдача новых электронных проездных документов. На 1 октября карты уже получили 880 человек. 2 октября в МФЦ поступили еще 1039 карт. Всего на выдачу новых проездных подано 3693 заявления от льготников. Все они будут удовлетворены уже в ближайшие дни. Во избежание очередей многофункциональными центрами внедрена система смс-уведомления заявителей.

С 4 октября заблокированные ранее электронные проездные будут разблокированы автоматически.

До момента разблокировки льготники могут продолжать пользоваться общественным транспортом по старой схеме: зайдя в автобус, нужно приложить электронный проездной билет к считывающему устройству, чтобы система зафиксировала факт поездки. Каждая такая поездка будет учтена министерством при расчете с перевозчиками. После разблокирования проездных пользоваться ими можно по обычной схеме в течение четырех месяцев. За это время граждан пригласят для получения нового проездного документа в отделения МФЦ.