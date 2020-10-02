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«Молодежка ОНФ» оказала более тысячи юридических консультаций жителям, пострадавшим от прошлогоднего наводнения

Консультационный пункт юридической помощи «Молодежки ОНФ» начал свою работу в Тулуне 15 июня. Об этом сообщил руководитель Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Для оперативной обратной связи с жителями «Молодежкой ОНФ» также был запущен сайт Тулун2020.рф. Из 270 обращений, которые поступили на него от жителей Тулуна и Тулунского района, рассмотрено 250. Группы «Молодежки ОНФ» работали в Иркутской области сменяя друг друга каждые две недели.

Ежедневно ребята оказывали адресную помощь. За несколько месяцев работы в Тулуне на благоустройстве территории микрорайона ЛДК команде «Молодежки ОНФ» удалось расчистить более 60% площади. На отсыпку и осушение территории ушло порядка 200 тысяч тонн скальника. При поддержке военных и с помощью военной техники демонтировано более 250 аварийных строений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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