Иркутская область в тройке лидеров в России по производству рапса

Как сообщил в своём докладе министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, с начала уборочной кампании валовый сбор маслосемян в регионе составил 44 тыс. тонн, что на 68% выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

– Убрано 51,1% от посевной площади масличных культур, это в 2,2 раза выше уровня прошлого года. Урожайность рапса в среднем по области составляет 20,3 центнеров с гектара, что на 42% превышает прошлогодний показатель, – отметил глава регионального ведомства.

Илья Сумароков также доложил о том, что в Приангарье убрано 58,1% посевной площади зерновых и зернобобовых культур, намолочено 517 тыс. тонн зерна. Накопано 34,5 тыс. тонн картофеля, собрано 13,5 тыс. тонн овощей открытого грунта. Заготовлено 186,6 тыс. тонн сена, 272,7 тыс. тонн сенажа, 197,5 тыс. тонн силоса.

Под урожай 2021 года посеяно 1,4 тыс. га озимой ржи, засыпано 54,5 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, подготовлено 188 тыс. га паров, вспахано 62,9 тыс. га зяби.

Министр подчеркнул, что все зернохранилища, картофеле- и овощехранилища региона готовы к приёму урожая 2020 года.