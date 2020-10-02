В Иркутске открылся новый Центр молодежного инновационного творчества Digitlab

Он будет действовать на базе библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского. Сегодня в церемонии открытия Центра принял участие заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев, сообщают в областной администрации.

Новый центр – десятый по счету в Приангарье – появился в результате сотрудничества Иркутской областной библиотеки и ООО «Цифровая лаборатория». Средства на создание ЦМИТ были получены в рамках конкурса, проводимого министерством экономического развития Иркутской области.

Цель создания Центров в регионе – продвижение среди детей и молодежи знаний в области программирования, а также активная поддержка развития талантов и навыков в области IT-технологий.

В Центре школьники и молодежь могут приобрести навыки работы с 3D-графикой, созданием AR/VR приложений, 3D-программирования и моделирования, 3D-прототипирования; выполнять работы, связанные с искусственным интеллектом и компьютерным зрением; индивидуально или в рамках проектных групп разрабатывать проекты в IT-сфере.

На сегодняшний день на территории Иркутской области открыты уже четыре Центра молодежного инновационного творчества в Иркутске, по одному в городах Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун, Усть-Кут, Шелехов. Каждый из них получил субсидию на развитие в размере от 4,5 до 6 млн. рублей из регионального бюджета.

Все Центры молодёжного инновационного творчества тесно взаимодействуют между собой: обмениваются опытом, проводят совместные конкурсы и соревнования по направлениям деятельности, участвуют в межрегиональных олимпиадах и семинарах. Работа Центров помогает формировать у школьников стремление к изобретательской, деятельности, техническому творчеству и развитию инновационного предпринимательства.

Новый Центр молодежного инновационного творчества Digitlab находится по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 253, 2 этаж, каб. 201.