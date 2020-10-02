Трамп заразился COVID-19, рынки краснеют

Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом всего за месяц до президентских выборов. Диагноз поставили через два дня после дебатов Трампа с 77-летним Джо Байденом.

Сегодня утром рынки находятся под давлением. Основная причина – заболевание пандемией коронавируса хозяина Белого дома и его супруги. На этом событии фьючерс на S&P500 к 11:00 мск теряют более 1,2%, европейские площадки снижаются в пределах одного процента, азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику.

Рубль снижается против доллара и евро примерно на 1%. Индекс Мосбиржи падает на 2%. Котировки российских голубых фишек в большинстве в красной зоне. Участники рынка ждут новости из Америки. На российский рынок акций давят также сегодняшние дивидендные отсечки Сбербанка и ВТБ.

Ключевой вопрос: соблюдали ли Трамп и Байден дистанцию во время, до и после дебатов? Оба кандидата в президенты США находятся в зоне высокого риска. Волатильность рынков в ближайший месяц, вероятно, будет зашкаливать. Что будет с финансовыми рынками и с миром, если Трамп выйдет из президентской гонки по причине заболевания коронавирусом?

Президентские выборы в США 2020 запланированы на 3 ноября текущего года. Трамп может побить рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти, если будет избран на второй срок. В таком случае на момент окончания полномочий в январе 2025 года Трампу будет 78 лет, в то время как Рейган правил до 77 лет.

Если президентом будет избран демократ Джо Байден, то он уже с первого дня президентства станет самым пожилым американским лидером в истории - на момент инаугурации ему будет 78 лет. При этом ни Трамп, ни Байден не готовы признать свое поражение на выборах, но готовы вывести своих сторонников на улицы.

Считается, что рынок всегда прав, в котировки заложены будущие события, о которых большинство пока не имеем представления. Если посмотреть на динамику российского рубля, то президентом станет Байден. Ясно, что в этом случае давление на Россию усилится. И важный момент по рынку нефти. Победа Байдена будет означать смягчение или даже снятие санкций с Ирана, что приведет к появлению персидской нефти на рынке и соответственно новому обвалу цен. Выход Ирана на нефтяной рынок котировки черного золота естественно начнут отыгрывать с опережением. На нефтяном рынке «быки» выступают за Трампа, за Байдена – «медведи».

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»