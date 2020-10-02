Владимир Путин поручил проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала

Поручение дано Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия, сообщают в областной администрации.

До 1 декабря 2020 года главе государства должен быть представлен доклад. Информация об этом опубликована на официальном сайте Президента России.

В регионе будет создан организационный комитет, а также разработан план по подготовке и проведению Года Байкала в Приангарье. Мероприятия охватят как экологическое направление, так и научное, туристическое, просветительское и культурное.