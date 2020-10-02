Больше, чем просто шопинг: Азиатско-Тихоокеанский Банк и платежная система Visa запустили выгодную осеннюю акцию

Получайте скидки от 10 до 35% по специальным ссылкам на то, что любите: книги, еда, одежда, обувь, гаджеты и многое другое от партнеров VISA.

Азиатско-Тихоокеанский Банк и платежная система Visa решили снова порадовать своих клиентов - держателей карт АТБ Visa. С 15 сентября по 15 ноября при переходе по специальным ссылкам, размещенным на сайте Visa, клиенты АТБ смогут получить скидки от 10 до 20%, а некоторых случаях и до 35% на ряд товаров и услуг известных марок и сети магазинов.

Организаторы акции собрали специальные предложения на всё, что нужно для жизни. Для любителей онлайн шопинга – Aliexpress. Тем, кто давно мечтал поменять технику – DNS, а если вы решили побаловать себя вкусным, то скидки ждут в ДодоПицца. Для модниц – Lamoda и многое другое.

В списке партнеров также Иль де Ботэ, MEGOGO, Qlean, Skyeng, Leroy Merlin, «Перекрёсток.Быстро», Mothercare.

Как получить скидку:

На сайте Visa по ссылке выбирайте понравившееся предложение. Нажмите «Получить скидку» и ознакомьтесь с условиями (следите за сроками предоставление скидки у партнеров VISA). Оплатите онлайн-покупку картой Visa.

Вступайте в АТБ – Клуб, чтобы получать еще больше скидок и специальных выгодных предложений.