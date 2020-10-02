Азиатско-Тихоокеанский Банк вошёл ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России

Азиатско-Тихоокеанский Банк по итогам работы в первом полугодии 2020 года вошел в ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России. Данные опубликованы в газете «Коммерсант» со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».

Азиатско-Тихоокеанский Банк занял 28 строчку среди самых рентабельных кредитных организаций с показателем соотношения прибыли к среднему объему капитала в первом полугодии - 5,73%. И также занял 28 место среди самых эффективных банков с показателем отношения прибыли за первое полугодие 2020 года к среднему объему активов - 0,80%.

При расчетах рентабельности и эффективности учитывались показатели 100 крупнейших российских банков по объему активов на 1 июля 2020 без учета показателей банков с отрицательным капиталом.