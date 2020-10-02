Okko запускает специальную подборку «Каникулы» для детей и родителей

Мультимедийный сервис Okko запускает специальную подборку «Каникулы» для детей всех возрастов и их родителей. Уникальная коллекция поможет занять маленьких зрителей, подарив взрослым уверенность в том, что дети проводят время с пользой и удовольствием. На поиск и выбор видео больше не придётся тратить силы — Okko каждый день будет предлагать новую подборку образовательного и развлекательного контента для детей.

В подборке «Каникулы» доступны образовательные передачи, полнометражные анимационные фильмы и кино, мультсериалы, а также видеоуроки с фитнес-упражнениями для детей. В коллекции «Каникулы» можно будет эксклюзивно до эфира на телевидении посмотреть новые серии анимации «Турбозавры», документальные фильмы о космосе и океанах, образовательные лекции от звёзд «Каникулы со Сбером», мультсериалы «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Щенячий патруль», блокбастер «Человек-Паук: Возвращение домой», все фильмы о Гарри Поттере, захватывающие истории в проекте Сбера и Okko «Сказки на ночь» и многое другое.

Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko:

«Во время каникул и усиления противовирусных мер родителям непросто занять детей — работа и домашние дела отнимают много сил. Okko приходит на помощь — благодаря подборке “Каникулы” взрослые могут быть уверены, что дети отлично проводят время, играя, развлекаясь и открывая новое».

Коллекцию «Каникулы» можно будет найти с 5 октября на главной странице Okko и в разделе «Детям». Подборка доступна в подписке «Оптимум» вместе с 50 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и образовательных программ.